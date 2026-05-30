Горел порт. Что известно об атаке на Ростовскую область 30 мая 2026

В ходе отражения атаки системы ПВО уничтожили беспилотники над Таганрогом, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. По уточнённой информации, всего за ночь и утро в регионе было сбито почти полсотни БПЛА. Под удар также попали Ростов-на-Дону, Сальск и ещё четыре района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской.