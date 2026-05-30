Дезертир застрелил офицера ВСУ из-за украденных денег

В Черниговской области украинский дезертир убил командира разведывательного подразделения Вооружённых сил Украины Александра Новака. Погибший также был депутатом Костопольского городского совета Ровненской области. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах.
«В тыловом городе Новгород-Северский Черниговской области дезертир из ВСУ убил командира разведывательного подразделения ВСУ, депутата Костопольского городского совета Ровненской области А. Новака», — поделился информацией источник.
По предварительным данным, мотивом преступления стало присвоение денег, собранных близкими мобилизованных украинских бойцов на нужды подразделения. Подробности происшествия выясняются.