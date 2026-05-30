Санавиация экстренно доставила пациента из Пожарского округа во Владивосток

В выходные дни система здравоохранения Приморского края продолжает работать в обычном режиме. 30 мая главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава региона Павел Князенко и заведующая отделением гнойной хирургии Владивостокской клинической больницы № 1 Елена Коноваленкова экстренно вылетели на помощь коллегам в Пожарскую центральную районную больницу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Помощь потребовалась 54-летнему мужчине. Врачи провели консилиум на месте и приняли решение эвакуировать пациента санитарной авиацией во Владивостокскую клиническую больницу № 1, чтобы оказать ему специализированную хирургическую помощь.
Благодаря слаженной работе врачей и возможностям санитарной авиации жители даже самых отдаленных территорий края могут своевременно получать высококвалифицированную медицинскую помощь. В нужный момент тяжелых пациентов оперативно доставляют в крупные клиники, где есть необходимое оборудование и узкие специалисты.