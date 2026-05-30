Ограничения из-за опасного клеща ввели на пасеке на Бору

На пасеке в деревне Слободское городского округа Бор ввели ограничительные мероприятия из-за вспышки варроатоза пчел. Об этом сообщается в соответствующем приказе комитета ветеринарии Нижегородской области.
Карантинные меры действуют с 6 мая 2026 года до особого распоряжения на территории хозяйства, принадлежащего одному из местных жителей. На время ограничений здесь категорически запрещено устанавливать общие кормушки и поилки, объединять в ульях здоровых и больных особей, а также использовать пораженные плесенью корма и соты от больных насекомых.
Владелец пасеки обязан провести дезинфекцию оборудования, инвентаря и ульев, а также пролечить пчелиные семьи специальными препаратами. Варроатоз является опасным паразитарным заболеванием, которое вызывается клещом Varroa destructor и без своевременного контроля приводит к массовой гибели насекомых.
Ранее сообщалось, что животноводы из Нижегородской области обеспокоены ограничениями продаж скота.