Приговор Иловлинского райсуда оспорил фигурант дела Иван Гель

Обвинительный приговор суд первой инстанции вынес Ивану Гелю 12 мая. Главу района признали виновным в превышении должностных полномочий и гибели подчиненного, которого чиновник отправил на тушение пожара. Наказанием стало лишение свободы на три года условно и отстранение от должности на два года. Признанные потерпевшими по делу мать и дочери погибшего посчитали решение суда слишком мягким. Не согласились с ним и в прокуратуре.