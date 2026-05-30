Приговор Иловлинского райсуда оспорил фигурант дела Иван Гель

Увеличилось число жалоб на приговор Иловлинского райсуда, назначившего условное наказание главе района Ивану Гелю. Ранее сообщалось, что с ним не согласны мать и дочери Александра Переярина, в гибели которого винят чиновника. Теперь же, по данным v102.ru, его решили опротестовать и сам фигурант уголовного дела, и сторона обвинения.
Обвинительный приговор суд первой инстанции вынес Ивану Гелю 12 мая. Главу района признали виновным в превышении должностных полномочий и гибели подчиненного, которого чиновник отправил на тушение пожара. Наказанием стало лишение свободы на три года условно и отстранение от должности на два года. Признанные потерпевшими по делу мать и дочери погибшего посчитали решение суда слишком мягким. Не согласились с ним и в прокуратуре.
Сторона обвинения изначально настаивала на лишении главы района свободы на срок шесть лет. Такое же наказание считают справедливым потерпевшие. Их также не устраивает, что суд снизил размер компенсации морального вреда с 3 млн рублей каждой до 800 тысяч. Защитник Геля настаивает, что его доверитель невиновен, а смерть Александра Переярина — несчастный случай.