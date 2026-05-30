Не пытайся покинуть: из Омска не выпустили жителя Казахстана с красной рыбой

Без ожидаемой деликатесной продукции остались покупатели в Астане — жителя Республики Казахстан, который без документов пытался вывезти из Омска 70 килограмм красной рыбы, не выпустили с территории Российской Федерации.
29 мая, на таможенном пункте «Исилькульский», был задержан житель Республики Казахстан, пытавшийся покинуть Омск с семьюдесятью килограммами красной рыбы.
Деликатес он намеревался отвезти покупателям в город Астану. При проведении проверки автомобиля казахстанца, специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области совместно с мобильной группой Омской таможни, было выявлено нарушение: данная партия рыбной продукции не имела обязательный сертификат, подтверждающий ее ветеринарно-санитарную безопасность.
Транспортное средство гражданина Казахстана возвращено к месту погрузки рыбного деликатеса, а перевозчик привлечен к административной ответственности.