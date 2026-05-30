В Приморско-Ахтарске мужчина пострадал после падения обломков БПЛА

«В Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек», — говорится в сообщении.
После обследования госпитализация не потребовалась, состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Кроме того, обломки беспилотника были обнаружены по пяти адресам в городе. В результате в частных домах зафиксированы повреждения остекления и фасадов.
На местах происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают масштаб ущерба.
Ранее ночью Таганрог подвергся атаке беспилотников, в результате которой пострадали мирные жители. Удар пришёлся по частному жилому дому, где находились люди. В результате инцидента травмы получили два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь.
