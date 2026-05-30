Волонтеры нашли тело пропавшего в Омске сапбордиста

В Омске нашли тело пропавшего сапбордиста Анатолия Бойко. По предварительным данным, его обнаружили друзья и родственники на берегу Иртыша в районе села Николаевка. Об этом РИА Новости сообщил представитель силовых структур.
«Появилась информация, что сегодня утром Анатолий Бойко обнаружен друзьями и родственниками на берегу Иртыша в районе села Николаевка. Мы ее проверяем», — рассказал он.
Бойко пропал вместе с 43-летней Ольгой Симочкиной. В начале недели стало известно, что они вышли из дома на бульваре Архитекторов в шортах и футболках. С собой пара взяла рюкзаки с сапбордами. После этого их больше не видели.
Известно, что сапбордисты собирались на прогулку по Иртышу. По одной из версий, они могли погибнуть в результате несчастного случая на воде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Немногим ранее по факту исчезновения омских сапбордистов возбудили уголовное дело. По данным следствия, пара ушла из дома 25 мая и направилась в сторону Иртыша. Позже брат Ольги Симочкиной обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении. Следователи рассматривали несколько версий, включая несчастный случай на воде.