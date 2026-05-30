Архангелогородца оштрафовали на 30 тыс. за вандализм у памятника «Русским жёнам»

Памятник «Русским жёнам — берегиням семейного очага» в Архангельске был открыт в 2009 году на проспекте Чумбарова-Лучинского (у дома № 17). Автором скульптурной композиции выступил архангельский скульптор Сергей Сюхин. Монумент посвящён русской женщине как опоре семьи, хранительнице домашнего уюта, любви и верности. Композиция включает три фигуры: женщину с Евангелием на коленях, ребёнка и кота. Сюжет отражает традиционный уклад Поморья: пока мужчины уходили на долгие промыслы, женщина оставалась полноправной правительницей хозяйства; она прядёт, творит молитву о спасении суженого и его возвращении невредимым. Прялка с веретеном символизируют непрерывность семейных традиций, а кот — домовитость и уют.