Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила почти 50 БПЛА в трёх городах и семи районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью и утром уничтожили почти 50 беспилотников в Ростовской области. Об этом в своём канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись несколько населённых пунктов. В их числе Таганрог, Ростов-на-Дону, Сальск, а также Чертковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонской районы.

В Таганроге пострадали двое граждан — мужчина и женщина. Их госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести. На территории порта после попадания дрона загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Пожар потушили, утечки мазута не зафиксировано, жертв нет.

В Неклиновском районе, в селе Боцманово, повреждено остекление двух жилых домов. В Сальске осколки разбили балкон в многоквартирном здании и повредили неиспользуемый склад. В этих случаях люди не пострадали.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Ликвидация последствий на земле продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО России сбили шесть украинских беспилотников над Тульской областью. Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше