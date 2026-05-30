ПВО уничтожила почти 50 БПЛА в трёх городах и семи районах Ростовской области

Атаке подверглись несколько населённых пунктов. В их числе Таганрог, Ростов-на-Дону, Сальск, а также Чертковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонской районы.
В Таганроге пострадали двое граждан — мужчина и женщина. Их госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести. На территории порта после попадания дрона загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Пожар потушили, утечки мазута не зафиксировано, жертв нет.
В Неклиновском районе, в селе Боцманово, повреждено остекление двух жилых домов. В Сальске осколки разбили балкон в многоквартирном здании и повредили неиспользуемый склад. В этих случаях люди не пострадали.
Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Ликвидация последствий на земле продолжается.
Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО России сбили шесть украинских беспилотников над Тульской областью. Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
