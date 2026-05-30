Жители военного городка в Приморье пожаловались на холод и плесень в домах

Заместитель председателя СК России — руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) Константин Корпусов провел личный прием граждан в режиме видеосвязи. Жалобы поступили от семей военнослужащих, в том числе участников спецоперации, которые живут в военном городке в поселке Посьет Хасанского района Приморья. Люди рассказали о проблемах с жилищно-коммунальными услугами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Жители пожаловались на аварийное состояние домов, постоянные перебои с электричеством и теплом. Из-за протекающей кровли в квартирах сырость и плесень, что создает прямую угрозу здоровью людей.
В ходе приема заслушали доклад о расследовании уголовного дела в отношении генерального директора управляющей компании, которого обвиняют в мошенничестве и оказании услуг, небезопасных для жизни потребителей.
Суд уже избрал ему меру пресечения в виде ограничения свободы. Константин Корпусов поручил следователям дать правовую оценку действиям всех должностных лиц жилищно-коммунальных организаций и немедленно принять меры для восстановления нарушенных прав военнослужащих и их семей.