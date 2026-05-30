В Таганроге расширили границы режима ЧС после атаки 30 мая. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
После воздушной атаки в ночь на 30 мая прошло экстренное заседание комиссии по ЧС. Власти приняли решение расширить границы территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, который ранее был введён локально после удара дронов 27 мая.
По словам Светланы Камбуловой, в результате ночной атаки пострадали коммерческие организации, один социальный объект, в нескольких жилых домах выбиты стёкла, повреждён автомобиль. К утру в службу 112 поступило более двух десятков обращений от жителей по поводу повреждений остекления. Специалисты уже выехали на места для обследования объектов и оценки ущерба.
Отдельно глава города отметила повреждения в детском саду № 94: там выбило окно, восстановление планируют завершить в ближайшие дни. Дети из группы временно размещены в других помещениях. Два человека, госпитализированные после атаки, находятся под медицинским наблюдением. Власти пообещали оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.