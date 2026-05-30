Ехал с сиреной на красный: автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Минске

«Автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией», — сообщили в ГАИ.
В Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал, за исключением транспортных средств, оба авто получили механические повреждения. На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД столицы.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными и осмотрительными на дорогах. При приближении автомобиля оперативного назначения с включенным синим маячком водители независимо от направления своего движения обязаны уступить дорогу и обеспечить ему беспрепятственный проезд.