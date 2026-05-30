Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схватил и понёс к дверям: В Тюмени мужчина попытался похитить маленькую девочку

В Тюмени прохожая спасла пятилетнюю девочку, которую неизвестный мужчина схватил на детской площадке и потащил в подъезд дома. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл у жилого дома на улице Судостроителей. По словам очевидцев, мужчина подхватил пятилетнюю Лену (имя изменено) на руки прямо на детской площадке и направился с ней к подъезду. Рядом находились другие дети. Они начали громко звать на помощь и попытались помешать ему зайти внутрь, удерживая дверь.

На крики отреагировала 31-летняя Юлия, которая проезжала мимо и услышала шум у дома. Женщина выбежала к подъезду и зашла внутрь следом за нападавшим. После её резкого окрика мужчина отпустил ребёнка. Юлия вывела девочку на улицу и увела в безопасное место.

Мужчина попытался скрыться с места происшествия сразу после случившегося. Позже его удалось оперативно найти и задержать сотрудникам полиции.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.