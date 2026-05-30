Схватил и понёс к дверям: В Тюмени мужчина попытался похитить маленькую девочку

Инцидент произошёл у жилого дома на улице Судостроителей. По словам очевидцев, мужчина подхватил пятилетнюю Лену (имя изменено) на руки прямо на детской площадке и направился с ней к подъезду. Рядом находились другие дети. Они начали громко звать на помощь и попытались помешать ему зайти внутрь, удерживая дверь.
На крики отреагировала 31-летняя Юлия, которая проезжала мимо и услышала шум у дома. Женщина выбежала к подъезду и зашла внутрь следом за нападавшим. После её резкого окрика мужчина отпустил ребёнка. Юлия вывела девочку на улицу и увела в безопасное место.
Мужчина попытался скрыться с места происшествия сразу после случившегося. Позже его удалось оперативно найти и задержать сотрудникам полиции.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.