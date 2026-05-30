Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший сенатор Арашуков предлагал 5 млн долларов за привилегии в колонии

Арашуков с помощью взятки хотел получить неограниченный доступ к звонкам и свиданиям.

Источник: Комсомольская правда

Осужденный на пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков предлагал сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятку в 5 миллионов долларов в обмен на привилегии. Это следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Именно Арашуков предлагал взятку сначала в размере пяти миллионов долларов, а при следующей встрече — пяти миллионов рублей для передачи начальнику УФСИН, а ему в размере одного миллиона рублей за привилегированные условия», — написано в документе.

Согласно материалам дела, начальник оперативного отдела колонии встречался с Арашуковым около пяти раз в рамках оперативно-разыскных мероприятий. За денежное вознаграждение осужденный рассчитывал получить неограниченный доступ к звонкам, свиданиям и посылкам. Помимо этого, он претендовал на право самостоятельно выбирать соседа по камере и место работы.

KP.RU прежде сообщал, что Арашуков проиграл суд колонии «Черный дельфин». Он хотел отсудить у колонии 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Однако суд в Оренбургской области отказался взыскивать компенсацию с администрации ИК-6.