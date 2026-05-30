Бывший сенатор Арашуков предлагал 5 млн долларов за привилегии в колонии

Осужденный на пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков предлагал сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятку в 5 миллионов долларов в обмен на привилегии. Это следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.
«Именно Арашуков предлагал взятку сначала в размере пяти миллионов долларов, а при следующей встрече — пяти миллионов рублей для передачи начальнику УФСИН, а ему в размере одного миллиона рублей за привилегированные условия», — написано в документе.
Согласно материалам дела, начальник оперативного отдела колонии встречался с Арашуковым около пяти раз в рамках оперативно-разыскных мероприятий. За денежное вознаграждение осужденный рассчитывал получить неограниченный доступ к звонкам, свиданиям и посылкам. Помимо этого, он претендовал на право самостоятельно выбирать соседа по камере и место работы.
KP.RU прежде сообщал, что Арашуков проиграл суд колонии «Черный дельфин». Он хотел отсудить у колонии 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Однако суд в Оренбургской области отказался взыскивать компенсацию с администрации ИК-6.