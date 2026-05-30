Пожар на территории перевалочной нефтебазы потушили в Армавире

В Армавире потушили пожар на территории перевалочной нефтебазы. Возгорание началось после падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
По данным оперштаба, пострадавших в результате происшествия нет. Другие подробности о последствиях падения обломков не приводятся.
«В Армавире ликвидировали возгорание на территории перевалочной нефтебазы. Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Немногим ранее в Новороссийске произошел пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА. Тогда, по данным оперативного штаба Краснодарского края, загорелись несколько технических и административных зданий. Кроме того, фрагменты дронов упали на территории топливного терминала. Пострадавших в результате происшествия не было.