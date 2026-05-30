Бомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили во Всеволожском районе

В Невской Дубровке Ленобласти обнаружили авиационную бомбу ФАБ-250.

Источник: Комсомольская правда

В Невской Дубровке во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили авиационную бомбу ФАБ-250. Предположительно, снаряд пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти. На место незамедлительно прибыли экстренные службы.

— На место оперативно прибыли спасатели Невского спасательного центра МЧС России. Они эвакуировали снаряд в безопасное место и ликвидировали его, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Жизни местных жителей и инфраструктура не пострадали.

МЧС напоминает: при обнаружении подозрительного предмета, напоминающего боеприпас, не приближайтесь к нему и не прикасайтесь. Держитесь на безопасном расстоянии и немедленно звоните в экстренные службы по номеру 112.

