Неработающий минчанин украл оборудование из туалета торгового центра

О необычной краже из крупного торгового центра под Минском сообщило УВД Миноблисполкома. 14 мая в оперативно-дежурную службу Минского РУВД поступило сообщение от сотрудников ТЦ о пропаже трех сенсорных кнопок инсталляции стоимостью 2,5 тысячи рублей, установленных в общественном туалете.
Сотрудники милиции установили личность вора. Им оказался 35-летний неработающий минчанин. Мужчина совершил кражу с целью перепродать оборудование, однако реализовать задуманное не успел. Сенсорные кнопки правоохранители вернули торговому центру.
Мы писали, что Минэнерго рассказало, как дачникам получить выгодный субсидированный тариф на электричество, как в городе.
А еще маркетплейсы продают белорусам выдуманные ИИ ягоды: «Подобных ягод нет в природе».
Кроме того, Министерство ЖКХ сказало, должны ли белорусы платить за коммуналку, если не пришла жировка.