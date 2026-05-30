В Туапсе задержали двух местных жителей, планировавших теракт

По версии следствия, в марте 18-летний местный житель в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным лицом — участником террористической организации, запрещенной в РФ. Куратор предложил ему за вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов изготовить самодельное взрывное устройство и передать его через закладку для дальнейшего совершения теракта в Туапсе. Согласившись на предложение, фигурант привлек к преступлению 17-летнего знакомого. Под руководством куратора сняли на фото и видео объект, расположение камер и иных элементов охраны и передали ему материалы. Куратор, одобрив объект, подтвердил намерение и в счет оплаты перевел на криптовалютный кошелек одного из фигурантов 30 долларов, сообщив, что оставшуюся сумму переведет после изготовления СВУ и его закладки.