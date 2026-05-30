Создателя «Масяни» Олега Куваева* будут судить в Петербурге

Куваева* обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 (неоднократное нарушение порядка деятельности иноагента) и п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы, направленные против безопасности государства). Как следует из судебных документов, в 2025 году мультипликатора четырежды штрафовали по статье 19.34 КоАП (нарушение закона об иноагентах) на общую сумму 140 тысяч рублей: он не отчитался об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также разместил материал на YouTube без маркировки иноагента.