Пенсионерка из Уфы отдала лже-курьеру 13 млн рублей

В полицию обратилась 67-летняя жительница Кировского района Уфы и рассказала, с 19 по 29 мая 2026 года неизвестные похитили у нее почти 13,6 млн рублей.
Выяснилось, что мошенники звонили пенсионерке на сотовый телефон, представляясь сотрудниками военкомата, Госуслуг, ФСБ, Центрального банка и риэлторского агентства.
«Под предлогами взлома аккаунта на Госуслугах, оформленной доверенности, финансирования запрещенной организации, угрозы привлечения к уголовной ответственности, а также для предотвращения противоправных действий и сохранения средств аферисты убедили женщину передать им все сбережения», — сообщили в МВД.
28 мая уфимка передала курьеру 12,7 млн рублей, назвав кодовое слово. Еще 860 тысяч рублей она перевела 29 мая онлайн-переводом.
Между тем, 29 мая мошенники пытались похитить у женщины еще 600 тысяч рублей. Однако при попытке разблокировки счета сотрудник банка проявил бдительность, распознал обман и пресек попытку хищения.
Возбуждено уголовное дело.