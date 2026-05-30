Штрафы за слежку: в Крыму руководство оператора связи оштрафовано за незаконный доступ к данным

В Симферополе на скамье подсудимых оказались сразу три человека.
В пресс-службе Железнодорожного районного суда сообщили, что они виновны в преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Выяснилось, что руководство сотового оператора одной из местных компаний допустило несанкционированный доступ к персональным данным абонента.
И сотрудники незаконным образом получили информацию о местонахождении потерпевшего, детали общения по телефону и тому подобное.
Суд признал троицу виновными по ч. 2 ст. 138 УК РФ — нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, и оштрафовал — одного на 50 тыс. рублей, остальные же выплатят по 100 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.