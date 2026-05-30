В свердловских лесах потушили пожары, площадь которых доходила до 1,5 тысяч га

По данным «Авиалесоохраны» на 30 мая, в целом в России действуют 22 лесных пожара общей площадью в 21 541 га. На их тушении задействовано 1,2 тыс. человек, 155 ед. техники и 13 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 35 лесных пожара общей площадью 1 249 га в 15 регионах России. В учреждении отметили, что с начала года 87,6% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.