Инцидент с дроном парализовал работу аэропорта Мюнхена

Аэропорт Мюнхена временно прекратил работу из-за информации о возможном нахождении беспилотного летательного аппарата вблизи воздушной гавани, сообщает немецкое издание Focus Online.
«Аэропорт Мюнхена в настоящее время закрыт. Причиной стало обнаружение дрона. Имели место наблюдения о подозрениях со стороны пилота», — приводит издание слова представителя федеральной полиции.
Как уточняется, в настоящее время обе взлетно-посадочные полосы закрыты. Проводится проверка обстановки, по итогам которой будет принято решение о дальнейших мерах.