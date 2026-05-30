В Минске «скорая» столкнулась с легковушкой на перекрестке

Утром 30 мая во Фрунзенском районе Минска на пересечении улицы Харьковской и 1-го Загородного переулка столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и легковой автомобиль Mazda, сообщает УВД Мингорисполкома.
Автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, но водитель легковушки не притормозил и не уступил ему дорогу, хотя должен был это сделать по правилам дорожного движения.
В результате ДТП пострадавших нет, но машина «скорой» и Mazda получили повреждения.
