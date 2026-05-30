Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в затоне нашли тело пропавшей сапбордистки и сапы, сообщили в СК

ОМСК, 30 мая — РИА Новости. Тело пропавшей Ольги Симочкиной и два сапборда были обнаружены в затоне на реке Иртыш в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Омской области.

Источник: РИА Новости

Омские сапбордисты Симочкина и Анатолий Бойко отправились на прогулку на сапах 25 мая, после чего их никто не видел. Родственники заявили 27 мая об их исчезновении. В субботу появилась информация о том, что волонтерам и поисковикам удалось обнаружить тело Ольги.

«Сегодня в ходе организованных поисковых мероприятий в затоне реки вблизи поселка Николаевка в Омске было обнаружено тело пропавшей женщины и два сапа. В настоящее время следователи работают на месте обнаружения тела, также продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Совместно с сотрудниками полиции, спасателями и волонтерами продолжаются поиски пропавшего мужчины. Расследование продолжается.

СК