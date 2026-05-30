В Омске в затоне нашли тело пропавшей сапбордистки и сапы, сообщили в СК

Омские сапбордисты Симочкина и Анатолий Бойко отправились на прогулку на сапах 25 мая, после чего их никто не видел. Родственники заявили 27 мая об их исчезновении. В субботу появилась информация о том, что волонтерам и поисковикам удалось обнаружить тело Ольги.
«Сегодня в ходе организованных поисковых мероприятий в затоне реки вблизи поселка Николаевка в Омске было обнаружено тело пропавшей женщины и два сапа. В настоящее время следователи работают на месте обнаружения тела, также продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Совместно с сотрудниками полиции, спасателями и волонтерами продолжаются поиски пропавшего мужчины. Расследование продолжается.