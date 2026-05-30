ТАСС: на юго-востоке Москвы произошел пожар в ТЦ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре на улице Генерала Кузнецова в Москве, посетителей эвакуируют. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Возгорание произошло в ТЦ по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 22. Проводится эвакуация людей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар возник в ресторане на втором этаже здания.