В Красноярске студентка отдала мошенникам 18 млн рублей семейных сбережений

В краевой прокуратуре рассказали, что это произошло в начале мая 2026 года. 19-летней студентке позвонил мужчина и представился сотрудником курьерской доставки. Он сказал, будто ей пришла посылка, и попросил назвать код из СМС «для доступа». Девушка продиктовала код, после чего ее личный кабинет на «Госуслугах» взломали.
Почти сразу с ней начали связываться «сотрудники» различных служб. Они сообщили, что якобы мошенники оформили на нее доверенность, и она теперь может «распоряжаться чужими счетами» и даже «спонсировать террористов». Аферисты убедили студентку, что якобы на ее имя открыт счет с 3 млн рублей, принадлежащий некоему гражданину, который «потерял» эти деньги и обратился к правоохранителям.
В итоге девушку запугали и велели никому ничего не рассказывать. Чтобы «доказать невиновность». Следуя указаниям, жертва нашла под кроватью бабушки накопления семьи — 24 000 евро, 170 000 долларов и 2 735 000 рублей, всего около 18 млн рублей. Вскоре она передала пакет с деньгами неизвестному.
На следующий день студентка из Красноярска поняла, что ее обманули. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.