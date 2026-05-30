Жители Краснодарского края готовили взрыв в Туапсе

Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетний, обвиняются в приготовлении к совершению теракта в Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в «Максе».
Как установило следствие, в марте 18-летний житель региона вступил в переписку в мессенджере с куратором, являющимся участником террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Куратор предложил за вознаграждение в размере от $300 до $500 изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) и поместить его в тайник для последующего совершения теракта в Туапсе.
Обвиняемый согласился и вовлек в совершение преступления своего 17-летнего знакомого. Под руководством куратора фигуранты произвели фото- и видеосъемку выбранного объекта, а также расположения камер видеонаблюдения и элементов охраны. Полученные материалы были переданы куратору, который одобрил объект и перевел на криптокошелек одного из обвиняемых $30 в качестве аванса. Оставшуюся сумму он пообещал выплатить после изготовления СВУ и его закладки.
Восемнадцатилетний обвиняемый изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв административного здания с большим количеством людей. Довести преступный умысел до конца фигуранты не смогли — их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору). На допросе обвиняемые признали свою вину. По ходатайству следствия они заключены под стражу.