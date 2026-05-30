В Татарстане выявили 13 нелегальных кредиторов и одну финансовую пирамиду

С начала года в республике выявили 13 компаний, которые незаконно давали деньги в долг, и одну финансовую пирамиду. Об этом сообщило татарстанское отделение Центробанка. Информацию о них уже передали в полицию.
Большинство мошенников работали под видом ломбардов. Но настоящий ломбард обязан выдать залоговый билет и быть в специальном госреестре. Если этого нет — перед вами нелегалы.
Еще одна схема — псевдокомиссионные магазины, которые якобы выдают микрозаймы. По закону они могут отдать деньги только после продажи вещи. Обещания «денег сразу» — обман.
В Центробанке предупреждают: связываться с такими кредиторами опасно. Можно переплатить или потерять заложенные вещи.
Проверить компанию можно на сайте Банка России. Если вам предлагают «легкие деньги» — скорее всего, это мошенники. О таких фактах лучше сразу сообщать в полицию.