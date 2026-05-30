Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане выявили 13 нелегальных кредиторов и одну финансовую пирамиду

Об этом сообщило татарстанское отделение Центробанка.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в республике выявили 13 компаний, которые незаконно давали деньги в долг, и одну финансовую пирамиду. Об этом сообщило татарстанское отделение Центробанка. Информацию о них уже передали в полицию.

Большинство мошенников работали под видом ломбардов. Но настоящий ломбард обязан выдать залоговый билет и быть в специальном госреестре. Если этого нет — перед вами нелегалы.

Еще одна схема — псевдокомиссионные магазины, которые якобы выдают микрозаймы. По закону они могут отдать деньги только после продажи вещи. Обещания «денег сразу» — обман.

В Центробанке предупреждают: связываться с такими кредиторами опасно. Можно переплатить или потерять заложенные вещи.

Проверить компанию можно на сайте Банка России. Если вам предлагают «легкие деньги» — скорее всего, это мошенники. О таких фактах лучше сразу сообщать в полицию.