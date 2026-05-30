Пенсионеров Кубани предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

Жителей Краснодарского края предупредили о новой схеме мошенничества, жертвами которой чаще всего становятся пожилые люди. Аферисты входят в доверие к пенсионерам под видом арендаторов жилья, а затем используют подписанные документы для попытки завладеть недвижимостью.
По данным правоохранителей, аферисты могут длительное время поддерживать доброжелательные отношения с владельцами квартир, после чего предлагают подписать различные бумаги под предлогом решения бытовых или юридических вопросов. На деле документы могут содержать условия о займе или залоге недвижимости.
В дальнейшем мошенники пытаются через суд взыскать несуществующий долг, в том числе за счет принадлежащего пенсионеру жилья.
Специалисты рекомендуют внимательно изучать любые документы перед подписанием и не принимать решения под давлением или в спешке. Дополнительной мерой защиты может стать запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия собственника, который можно оформить через портал государственных услуг.
В случае подозрительных действий или попыток обмана гражданам советуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.