Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеров Кубани предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

Кубанцам рассказали о новой угрозе потери недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Краснодарского края предупредили о новой схеме мошенничества, жертвами которой чаще всего становятся пожилые люди. Аферисты входят в доверие к пенсионерам под видом арендаторов жилья, а затем используют подписанные документы для попытки завладеть недвижимостью.

По данным правоохранителей, аферисты могут длительное время поддерживать доброжелательные отношения с владельцами квартир, после чего предлагают подписать различные бумаги под предлогом решения бытовых или юридических вопросов. На деле документы могут содержать условия о займе или залоге недвижимости.

В дальнейшем мошенники пытаются через суд взыскать несуществующий долг, в том числе за счет принадлежащего пенсионеру жилья.

Специалисты рекомендуют внимательно изучать любые документы перед подписанием и не принимать решения под давлением или в спешке. Дополнительной мерой защиты может стать запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия собственника, который можно оформить через портал государственных услуг.

В случае подозрительных действий или попыток обмана гражданам советуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.