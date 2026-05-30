ТЦ «Перекресток» загорелся в Заволжье

Крупный пожар произошел в торговом центре в Городецком муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании в ТЦ «Перекресток», расположенном в доме № 18 города Заволжье, поступило в дежурную часть спасателей. Очаг находился на втором этаже здания, где вспыхнуло помещение магазина одежды.
В 11:50 по московскому времени сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 180 квадратных метров. Согласно официальным данным ведомства, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пьяную женщину сняли с острова под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде.