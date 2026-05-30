В ЕАО школьники прокатились на крыше поезда и залезли под провода

Задержанными оказались ученики одной из городских школ — 11 и 13 лет. Выяснилось, что ребята часто бродяжничали. В тот день они гуляли у путей между станциями Биробиджан-1 и Биробиджан-2 и, увидев медленно идущий грузовой состав, решили зацепиться за лестницу и проехаться несколько метров. План был спрыгнуть почти сразу, но поезд начал набирать скорость, и школьники испугались.