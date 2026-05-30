В ЕАО школьники прокатились на крыше поезда и залезли под провода

В Еврейской автономной области двое подростков устроили смертельно опасный аттракцион на железной дороге: школьники 11 и 13 лет прокатились на сцепке грузового поезда, а когда он разогнался — полезли на крышу под высоковольтную сеть. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной полиции.
Машинист грузового состава заметил на сцепке между вагонами два детских силуэта и немедленно применил экстренное торможение. После остановки мальчишки попытались сбежать, но были задержаны инспекторами по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Биробиджан.
Задержанными оказались ученики одной из городских школ — 11 и 13 лет. Выяснилось, что ребята часто бродяжничали. В тот день они гуляли у путей между станциями Биробиджан-1 и Биробиджан-2 и, увидев медленно идущий грузовой состав, решили зацепиться за лестницу и проехаться несколько метров. План был спрыгнуть почти сразу, но поезд начал набирать скорость, и школьники испугались.
Дальше началось самое опасное. Вместо того чтобы дожидаться остановки, мальчишки забрались на сцепку вагонов, а потом передвигались по крыше локомотива прямо под высоковольтной сетью, пытаясь спрятаться от дождя. Одно неверное движение — и прогулка могла закончиться трагедией.
В отдел полиции пригласили родителей. Те признались, что не знали, где находятся их дети, и не обращались в полицию с заявлением о розыске. Транспортные полицейские привлекли взрослых к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних Биробиджанского района. Теперь уже взрослые будут отвечать за то, что их дети искали приключений на крыше локомотива.