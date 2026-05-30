Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 37 млн рублей

В Москве мошенники похитили у пенсионерки более 37 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофона, злоумышленники удерживали женщину на связи почти три месяца, сообщает столичная прокуратура.

«Денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму более 37 миллионов рублей за замену домофона похитили мошенники у обманутой пенсионерки», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что злоумышленники почти три месяца «удерживали» на связи 72-летнюю москвичку, выманив у нее все сбережения и ювелирные изделия.

Как уточнили в прокуратуре, схема началась со звонка от лица, представившегося сотрудником управляющей компании, по вопросу замены ключей от домофона. Пенсионерка согласилась на получение новых ключей, выполнила требование звонившего, подтвердив голосом согласие и назвав личные данные.

«Спустя некоторое время с женщиной связался лжесотрудник “банковского надзора”, заявив, что ее персональные данные похищены мошенниками, и якобы они получили доступ к ее счетам. Злоумышленники посоветовали москвичке следовать их телефонным указаниям, чтобы сохранить свои деньги», — отмечается в сообщении.

Не поставив в известность родственников, женщина снимала накопления со счетов и передавала их курьерам, получая взамен уведомления об открытии новых счетов на ее имя. После передачи всех сбережений мошенники убедили ее, что необходимо передать для проверки в следственные органы имеющиеся ювелирные изделия, которые также забрал курьер.

Пенсионерка собрала цепочки, кольца, серьги, а также трое золотых часов, уложила их в сумку и передала подъехавшей к дому женщине, получив «документ» о приеме ценностей.

«Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей», — подчеркнули в прокуратуре.

Установление лиц, причастных к совершению мошеннических действий, находится на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре, заключили в надзорном ведомстве.