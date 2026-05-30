Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожный спор на юге Петербурга закончился стрельбой из травмата

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Полиция Московского района задержала 38-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия после дорожного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 28 мая в 01:32 на Краснопутиловской улице. По данным полиции, мужчина в ходе словесной перепалки произвёл несколько выстрелов в сторону троих граждан, после чего скрылся. К счастью, никто не пострадал.

После заявлений от участников конфликта сотрудники уголовного розыска организовали оперативно-розыскные мероприятия. В тот же день подозреваемого задержали по горячим следам у одного из домов на Новоизмайловском проспекте. При задержании у него изъяли травматический пистолет, предположительно использовавшийся при стрельбе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.