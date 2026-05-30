В центре Воронежа перевернулись две иномарки

Вечером 29 мая в центре Воронежа произошло ДТП. Около 21.57 на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января столкнулись Renault Logan и Haval Jolion. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.
Иномарки от удара перевернулись, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. На место аварии выезжали спасатели, «скорая» и автоинспекторы. По оперативной информации, никто не пострадал.
