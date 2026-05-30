МВД напомнило белорусам об ответственности за плантации мака и конопли

В ведомстве напомнили о том, что выращивание либо сохранение на своих земельных участках культур, содержащих наркотические вещества, является не только нарушением закона, но и создает условия для совершения правонарушений теми, кто употребляет наркотики.
Если на огороде или придомовой территории случайно взошли маковые побеги или выросли кусты конопли, их необходимо немедленно уничтожить. В противном случае наказание может варьироваться от крупного штрафа до уголовного срока, отметили в МВД.
«В случае выявления незаконных насаждений владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин (900 белорусских рублей — Sputnik), а возделывание таких растений с целью сбыта наказывается лишением свободы на срок до 15 лет», — пояснил начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Александр Сахаров в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Руководителям организаций и предприятий также следует провести комплекс агротехнических и агрохимических мероприятий, чтобы уничтожить и не допустить произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на подведомственных территориях.
Если вы обнаружили такие растения или стали свидетелем любых фактов их незаконного оборота, сообщите в милицию по телефону 102 или через чат-бот «Мы всегда рядом!».