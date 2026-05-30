В Заволжье загорелся магазин одежды в местном торговом центре

Сегодня, 30 мая, в Заволжье произошёл пожар в трёхэтажном торговом центре «Перекрёсток». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, возгорание началось в магазине одежды, расположенном на втором этаже здания.
К 11:50 пожарным удалось локализовать огонь на площади 180 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что возгорание пластиковых емкостей ликвидировали в Дзержинске.
