Жертв трагедии на Немиге вспоминают в Минске

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Божественная литургия с поминовением погибших в трагедии на Немиге, крестный ход и возложение цветов к мемориалу «Розы» прошли 30 мая в Минске.

Источник: Sputnik.by

Ровно 27 лет назад последний день весны 1999 года стал роковым, тогда из-за давки в подземном переходе погибли более 50 человек — в основном молодые люди, которые пришли на концерт группы «Манго-Манго» у Дворца спорта.

«В результате трагедии в подземном переходе метро “Немига” погибли 53 человека, более 400 пострадало. В первые же часы руководством страны был собран чрезвычайный штаб, сделаны серьезные выводы», — отметил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов, его слова приводит агентство «Минск-Новости».

Как заверил представитель столичных властей, сейчас каждое массовое мероприятие четко контролируется правоохранительными органами, а также структурами МЧС.

Кроме того, в стране созданы специальные комплексы, которые моделируют ситуацию поведения человека в толпе. Один из них находится в Центре безопасности МЧС на улице Олешева.

«Мы учим молодежь основам безопасности, чтобы трагедия никогда не повторилась», — добавил Лукьянов.

Мероприятия в память о погибших на Немиге продолжатся в храме-памятнике Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашему послуживших. В его крипте состоится лития.

