Жертв трагедии на Немиге вспоминают в Минске

Ровно 27 лет назад последний день весны 1999 года стал роковым, тогда из-за давки в подземном переходе погибли более 50 человек — в основном молодые люди, которые пришли на концерт группы «Манго-Манго» у Дворца спорта.
«В результате трагедии в подземном переходе метро “Немига” погибли 53 человека, более 400 пострадало. В первые же часы руководством страны был собран чрезвычайный штаб, сделаны серьезные выводы», — отметил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов, его слова приводит агентство «Минск-Новости».
Как заверил представитель столичных властей, сейчас каждое массовое мероприятие четко контролируется правоохранительными органами, а также структурами МЧС.
Кроме того, в стране созданы специальные комплексы, которые моделируют ситуацию поведения человека в толпе. Один из них находится в Центре безопасности МЧС на улице Олешева.
«Мы учим молодежь основам безопасности, чтобы трагедия никогда не повторилась», — добавил Лукьянов.
Мероприятия в память о погибших на Немиге продолжатся в храме-памятнике Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашему послуживших. В его крипте состоится лития.