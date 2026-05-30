Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ребенок выжил после падения с девятого этажа

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже в Москве, мальчик госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома в Студеном проезде выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 года рождения госпитализирован. Предварительно, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра мамы, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств находится на контроле в прокуратуре.

«Еще раз обращаемся к родителям! Не оставляйте детей без присмотра в помещении, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть. Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог попасть на подоконник или подойти к открытому окну», — предупредили в надзорном ведомстве.