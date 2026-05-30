Жертвами мошенников в Красноярском крае с начала года стали 2357 человек

С января 2026 года жертвами интернет-мошенников стали 2357 жителей края. Общий ущерб превысил 992,5 миллиона рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
За это время правоохранители раскрыли 533 преступления — почти 24 процента от всех зарегистрированных случаев. В суды направили 299 уголовных дел о хищениях с использованием IT-технологий.
Только за последнюю неделю мошенники похитили у 134 жителей края более 54 миллионов рублей.
Чаще всего люди попадались на уловки лжесотрудников спецслужб и различных организаций — 46 таких случаев. Ещё 10 человек потеряли деньги на схемах с криптобиржами, 19 стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины, а семеро перевели деньги после сообщений от взломанных аккаунтов друзей и знакомых.