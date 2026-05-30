Двое подростков пострадали в ДТП с питбайком в центре Петербурга

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга двое подростков получили травмы в результате ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля. После аварии на несовершеннолетнего водителя составили несколько административных протоколов.

Как сообщили 30 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло днем на перекрестке 6-й Красноармейской улицы и улицы Егорова. По предварительным данным, питбайк под управлением 16-летнего подростка столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель питбайка и его 14-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В отношении подростка, управлявшего мототехникой, полицейские составили четыре административных протокола, в том числе за управление транспортным средством без водительских прав.

