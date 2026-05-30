Назад, в 90-е? Бизнесмена Молодцова оставили в СИЗО за заказ на расправу

Бизнесмену Евгению Молодцову не удалось оспорить постановление Центрального райсуда о его аресте. Волгоградский облсуд признал накануне это решение законным и обоснованным. Предпринимателя подозревают в организации преступления, исполнителями которого стали трое других мужчин. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Избили под заказ.
О совершенном преступлении стало известно утром 9 мая. В этот день в больницу доставили 43-летнего жителя Городищенского района, на теле которого было множество травм. Медики сообщили о криминальном характере повреждений правоохранителям.
Нападавших оперативно вычислили и задержали.
«Ими оказались 42-летний москвич, 27-летний краснодарец и 38-летний житель Подмосковья. В содеянном они сознались, пояснив, что действовали по указанию организатора преступления из Волгоградской области», — сообщают в пресс-службе регионального правоохранительного ведомства.
Получив новую информацию, полицейские задержали 65-летнего заказчика.
«Волгоградец уже не раз попадал в поле зрения стражей порядка. Он не стал отпираться и рассказал, что хотел отомстить потерпевшему, с которым у него был личный конфликт», — подтверждают в ГУ МВД по Волгоградской области.
20 мая Центральный райсуд заключил Евгения Молодцова под стражу.
Бурное прошлое.
По данным v102.ru, у Евгения Молодцова бурное прошлое. В 1990-х он был судим за вымогательство и незаконный оборот наркотиков и оружия. Его приговорили к семи годам колонии и конфискации имущества, но уже четыре года спустя освободили условно-досрочно за примерное поведение.
Весной 2010-го он вновь стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по поводу рейдерского захвата магазина «Мальвина» на юге Волгограда. У бизнесмена, проживавшего в Городищенском районе, прошли обыски, был обнаружен карабин и патроны к нему. После у него еще трижды находили оружие и боеприпасы. Он признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного разбирательства. В качестве наказания ему назначили 2 года 8 месяцев лишения свободы условно.
Однако, как пишет v1.ru со ссылкой на ветерана МВД Виктора Лукина, в последние годы Евгений Молодцов жил тихой, спокойной жизнью в Испании и старался больше не попадать в поле зрения правоохранительных органов.
Не простил обиду?
Не исключено, что его возвращение на криминальную стезю связано с инцидентом, случившимся на экоферме, принадлежащей его супруге. В Вертячем двое лихих парней, похоже, так и не расставшихся с 1990-ми, гоняли на по хутору на квадроциклах. А когда мужчина, который пас стадо то ли коз, то ли овец, сделал им замечание, жестоко его избили.
Молодцов, который приезжает теперь в населенный пункт только по делам, поговорил с обидчиками, но, как говорит источник v1.ru, не стал усугублять ситуацию. Возможно, позже он не стерпел.
Как бы то ни было, немолодой уже мужчина оказался в СИЗО. Посчитав, что его арест незаконен, он попытался оспорить решение суда первой инстанции. Однако Волгоградский облсуд нашел решение Центрального райсуда обоснованным и оставил фигуранта под стражей до 9 июля.
Постановление вступило в законную силу.
