«Объезжал дикое животное на дороге». Под Дзержинском произошло ДТП, трое пострадавших в больнице

Под Дзержинском дикое животное на дороге ночью 29 мая спровоцировало ДТП с тремя пострадавшими людьми, которые госпитализированы, сообщает УГАИ ГУВД Миноблисполкома.
Примерно в половине четвертого утра под Дзержинском на 326 километре автодороги М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» 50-летний водитель внедорожника Volvo XC90 при объезде стоящего на дороге дикого животного не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась.
В результате ДТП водитель, а также два пассажира девушка и парень с полученными травмами оказались в больнице.