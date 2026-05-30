Удар молнии оставил семью из Пермского края без крова

В Прикамье из-за грозы сгорел дом.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае участились пожары, вызванные природным явлением. По данным краевого ГУ МЧС России, с начала текущей недели из-за грозовых разрядов произошло уже шесть возгораний.

— Одно из таких происшествий случилось 28 мая в Юсьвинском муниципальном округе, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — В результате удара молнии сгорел жилой дом. К счастью, погибших и травмированных нет. В настоящее время устанавливается точный размер материального ущерба.

В связи с сохраняющейся угрозой спасатели напоминают жителям о мерах предосторожности. Установка системы молниезащиты — самый надежный способ предотвратить пожар от удара молнии. Кроме того, для своевременного обнаружения возгорания рекомендуется использовать автономный пожарный извещатель, а для ликвидации огня на начальной стадии держать под рукой первичные средства пожаротушения.

Кстати, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 31 мая, местами по Пермскому краю прогнозируется гроза, поэтому следует проявить особую бдительность.

