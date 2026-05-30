В Краснодаре директора фирмы подозревают в мошенничестве с протезами

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре коллегия присяжных признала троих жителей Сочи виновными в убийствах учредителей компании «Кандагар» в начале 2000-х годов. По версии обвинения, причиной стал спор за контроль над торговыми объектами в Адлере. В сентябре 2001 года застрелили Самвела Чакряна, в марте 2002 года — Ишхана Капекяна.