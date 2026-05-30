Второй случай за неделю: КАМАЗ сбил велосипедиста на глазах у очевидцев в Астане

Жуткий инцидент произошел на проспекте Тлендиева. Кадры с места аварии появились в Instagram-аккаунте sergek.kaz 30 мая 2026 года.
«Водитель грузовика при повороте направо не заметил мужчину на велосипеде, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу», — говорится в описании к видео.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
«По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкое причинение вреда здоровью, возбуждено уголовное дело. Установлено, что водитель автомашины КАМАЗ, следуя по проспекту Тлендиева, при повороте направо в направлении автозаправочной станции допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда», — рассказали корреспонденту Zakon.kz 30 мая 2026 года в ДП столицы.
В соцсетях изначально появилась информация, что пострадавшим был подросток, однако в полиции уточнили детали: под колеса грузовика попал 35-летний мужчина. С тяжелыми травмами пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу.
При этом в полиции обратили внимание на важный нюанс: пострадавший пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда, что является грубым нарушением. Стражи порядка в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения с призывом быть предельно внимательными и строго соблюдать скоростной режим.
«Велосипедистам необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Согласно требованиям ПДД, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедисты обязаны спешиться и перевести велосипед рядом с собой. Перед началом движения и пересечением дороги необходимо убедиться в безопасности маневра. Использование световозвращающих элементов и защитной экипировки также способствует снижению риска получения травм и повышает безопасность на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения является залогом сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении полиции.
26 мая 2026 года в Астане произошел похожий инцидент: водитель грузового автомобиля марки Mercedes при повороте направо на улицу Пушкина совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.
В соцсетях рассказали о том, что на велосипеде ехал ученик 5-го класса. В полиции подтвердили, что в результате ДТП от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
