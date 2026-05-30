Второй случай за неделю: КАМАЗ сбил велосипедиста на глазах у очевидцев в Астане

«Велосипедистам необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Согласно требованиям ПДД, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедисты обязаны спешиться и перевести велосипед рядом с собой. Перед началом движения и пересечением дороги необходимо убедиться в безопасности маневра. Использование световозвращающих элементов и защитной экипировки также способствует снижению риска получения травм и повышает безопасность на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения является залогом сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении полиции.