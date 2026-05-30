Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский областной суд возобновит работу с 1 июня после атаки БПЛА

Учреждение возвращается к штатному режиму работы после ремонта кровли.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский областной суд, работа которого была временно приостановлена после атаки беспилотников, с 1 июня вернется к штатному режиму. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В официальном сообщении отмечается, что уже с понедельника суд возобновляет деятельность в полном объеме. Ранее все запланированные заседания были перенесены из-за повреждений, которые здание получило в результате падения обломков БПЛА.

Напомним, инцидент произошел 28 мая. В тот день силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников на территории Нижегородской области. Обломки одного из сбитых дронов упали на здание Нижегородского областного суда и повредили кровлю.

После происшествия работу учреждения временно остановили, а участников судебных процессов предупредили о переносе слушаний. На объекте были организованы восстановительные работы и обследование поврежденных конструкций.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше