В Ленинградской области поймали вора, оставившего паспорт во время кражи

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, предположительно, украв компьютерную технику из загородного дома в Выборгском районе Ленинградской области, оставил на месте преступления свой паспорт и мобильный телефон, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, во вторник в полицию обратился владелец загородного дома в поселке Прибылово. По словам заявителя, добычей вора, который проник в дом через окно, стали компьютерная техника и аудиооборудование. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

«Осматривая место происшествия, сотрудники полиции обнаружили следы, оставленные преступником, а также неожиданную улику — сумку, в которой находились паспорт и мобильный телефон предполагаемого злоумышленника», — рассказали в ГУМВД.

Правоохранители обнаружили похищенное имущество в лесу неподалеку от дома, оно было повреждено. Уголовное дело возбудили по статье о краже (статья 158 УК РФ).

Отмечается, что фигурант, который пока имеет статус подозреваемого, задержан в Выборгском районе Ленобласти.