В Ленинградской области поймали вора, оставившего паспорт во время кражи

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, во вторник в полицию обратился владелец загородного дома в поселке Прибылово. По словам заявителя, добычей вора, который проник в дом через окно, стали компьютерная техника и аудиооборудование. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.
«Осматривая место происшествия, сотрудники полиции обнаружили следы, оставленные преступником, а также неожиданную улику — сумку, в которой находились паспорт и мобильный телефон предполагаемого злоумышленника», — рассказали в ГУМВД.
Правоохранители обнаружили похищенное имущество в лесу неподалеку от дома, оно было повреждено. Уголовное дело возбудили по статье о краже (статья 158 УК РФ).
Отмечается, что фигурант, который пока имеет статус подозреваемого, задержан в Выборгском районе Ленобласти.