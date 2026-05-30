В Свердловской области на трассе столкнулись три автомобиля, есть погибшие

«По предварительным данным, на данном участке (54-й километр автодороги федеральной трассы “Екатеринбург- Шадринск- Курган” — ред.) произошло столкновение трех транспортных средств: “Газель”, грузовой Renault и Opel Zafira. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля “Газель”. Их личности в настоящий момент устанавливаются полицией», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.