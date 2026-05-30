В Свердловской области на трассе столкнулись три автомобиля, есть погибшие

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Свердловской области, их личности устанавливаются, сообщила региональная госавтоинспекция.

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, на данном участке (54-й километр автодороги федеральной трассы “Екатеринбург- Шадринск- Курган” — ред.) произошло столкновение трех транспортных средств: “Газель”, грузовой Renault и Opel Zafira. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля “Газель”. Их личности в настоящий момент устанавливаются полицией», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, будет проведено расследование.

По данным госавтоинспекции, в связи с ДТП затруднено движение на 54-м километре автодороги федеральной трассы «Екатеринбург- Шадринск- Курган» в оба направления в Белоярском районе. Объезд осуществляется по обочине, организован реверс.